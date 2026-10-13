Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il giornale «New York Times» ha riferito che l'Arabia Saudita affronta opzioni limitate nella sua guerra contro gli yemeniti. Mohammed bin Salman, principe ereditario di questo paese, dopo le pesanti operazioni condotte contro l'Arabia Saudita nel corso dell'ultimo decennio, affronta pressioni crescenti per raggiungere una soluzione riguardo alla guerra contro e fermare gli attacchi missilistici e con droni degli yemeniti.

Gli analisti ritengono che gli yemeniti abbiano acquisito maggiore potere dal precedente conflitto devastante scatenato dall'Arabia Saudita contro questo paese. Hanno effettuato tre pesanti attacchi contro l'aeroporto di Riyadh negli ultimi giorni, causando molti morti e feriti. Le forze armate dello Yemen hanno preso di mira i sogni ambiziosi di Bin Salman di trasformare l'Arabia Saudita in un centro mondiale del lavoro e del turismo.

Secondo questo rapporto, il conflitto militare con le forze yemenite non porterà alla loro sconfitta, e anche una soluzione politica non funzionerà poiché il tetto delle richieste dello Yemen è aumentato. Essi, dopo ripetuti conflitti con nemici più forti, hanno acquisito maggiore potere. Nella guerra dell'America contro lo Yemen e nel suo primo mese, almeno un miliardo di dollari di munizioni è stato utilizzato.

Gregory Gause, analista degli affari sauditi nell'istituto di ricerca di Washington, ha sottolineato che i sauditi, per porre fine a questa situazione, dovrebbero cercare di porre fine alla guerra dell'America contro l'Iran.

Ha detto: Il punto importante è che i sauditi hanno subito pesanti colpi da parte degli yemeniti nel settore delle infrastrutture, mentre gli yemeniti non perdono molto. Questa situazione dissuade chiunque cerchi di investire in Arabia Saudita.