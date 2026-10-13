Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RIA Novosti, «Alexus Grynkewich», alto comandante delle forze della NATO in Europa, ha detto: gli eserciti dei paesi europei affrontano il problema della carenza di risorse umane.

Grynkewich ha aggiunto: La difficoltà di questa questione è che non si può creare un grande esercito in un batter d'occhio, e la soluzione di questo problema richiede cambiamenti nelle leggi relative al servizio militare; cambiamenti che in alcuni paesi europei sono già in corso.

Queste dichiarazioni arrivano in una situazione in cui i paesi europei membri della NATO affrontano una pressione crescente per rafforzare la propria capacità di difesa e aumentare la propria quota nella fornitura di personale ed equipaggiamento militare di questa alleanza. I funzionari della NATO hanno ripetutamente sottolineato la necessità di aumentare la capacità militare dell'Europa e ridurre la dipendenza di questo continente dalle capacità dell'America.