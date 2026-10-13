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Un funzionario della NATO: gli eserciti europei non hanno forze sufficienti

13 ottobre 2026 - 12:20
Codice notizia: 1877524
Source: ABNA24
Un funzionario della NATO: gli eserciti europei non hanno forze sufficienti

Un alto comandante dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) ha annunciato che gli eserciti dei paesi europei affrontano una carenza di risorse umane.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RIA Novosti, «Alexus Grynkewich», alto comandante delle forze della NATO in Europa, ha detto: gli eserciti dei paesi europei affrontano il problema della carenza di risorse umane.

Grynkewich ha aggiunto: La difficoltà di questa questione è che non si può creare un grande esercito in un batter d'occhio, e la soluzione di questo problema richiede cambiamenti nelle leggi relative al servizio militare; cambiamenti che in alcuni paesi europei sono già in corso.

Queste dichiarazioni arrivano in una situazione in cui i paesi europei membri della NATO affrontano una pressione crescente per rafforzare la propria capacità di difesa e aumentare la propria quota nella fornitura di personale ed equipaggiamento militare di questa alleanza. I funzionari della NATO hanno ripetutamente sottolineato la necessità di aumentare la capacità militare dell'Europa e ridurre la dipendenza di questo continente dalle capacità dell'America.

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