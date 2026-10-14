Il contrammiraglio Azmaei: Le portaerei americane non osano avvicinarsi allo Stretto di Hormuz

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il contrammiraglio Ali Azmaei martedì sera in un'intervista ha dichiarato: Oggi con la grazia di Dio e grazie ai combattenti delle forze navali del Corpo dei Guardiani, stiamo in piedi contro i nemici malvagi. L'esercito americano è diventato un contrabbandiere di carburante, e la loro flotta è diventata inutile perché sono vulnerabili e non osano avvicinarsi all'Iran.

Il comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani, sottolineando che abbiamo trasformato le nostre debolezze tattiche in punti di forza, ha aggiunto: Se gli americani vogliono vedere se lo Stretto di Hormuz è aperto o chiuso, entrino sul campo per vedere chi lo controlla.

Il contrammiraglio Azmaei ha detto: Oggi l'America con le sue 7 flotte è diventata un contrabbandiere di carburante, la portaerei americana da 13 miliardi di dollari è diventata inutile e si è allontanata di 700 chilometri dallo Stretto di Hormuz perché non osa avvicinarsi allo stretto.

Il comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani ha aggiunto: Aspettiamo che le portaerei americane si avvicinino all'ingresso dello Stretto di Hormuz per affondarle; contiamo i giorni e i momenti perché ciò accada.

Ha detto: Abbiamo mostrato solo uno o due esempi di punizione di navi invasori, gli americani e i loro partner nella regione hanno creato un silenzio mediatico affinché i popoli del mondo non sappiano che le navi in violazione vengono punite; per questo abbiamo pubblicato 2 esempi di punizione di navi in violazione.

Il contrammiraglio Azmaei ha continuato: Lo Stretto di Hormuz e il Golfo Persico sono sotto il controllo delle forze navali del Corpo dei Guardiani, e il Mar d'Oman è controllato dai nostri fratelli nell'esercito della Repubblica Islamica, cioè l'accerchiamento è al di fuori del Mar d'Oman e nel Mar Arabico.

Ha sottolineato: Le forze navali del Corpo dei Guardiani controllano intelligentemente lo Stretto di Hormuz, cioè rilasciamo un'autorizzazione secondo la gerarchia al numero di navi che devono andare a destinazione e dall'Iran, e passano attraverso la via navigabile iraniana.

Il comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani ha aggiunto: Che la nostra cara gente che è sul campo sappia che i combattenti delle forze navali del Corpo dei Guardiani sono anche sul campo e trattano con i trasgressori, e non fanno cerimonie.