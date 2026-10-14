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Il contrammiraglio Azmaei: Le portaerei americane non osano avvicinarsi allo Stretto di Hormuz

14 ottobre 2026 - 11:14
Codice notizia: 1877948
Source: ABNA24
Il contrammiraglio Azmaei: Le portaerei americane non osano avvicinarsi allo Stretto di Hormuz

Il comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, dichiarando che le portaerei americane non osano avvicinarsi allo Stretto di Hormuz, ha detto: Le portaerei americane si sono allontanate da questo stretto a causa della loro vulnerabilità.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il contrammiraglio Ali Azmaei martedì sera in un'intervista ha dichiarato: Oggi con la grazia di Dio e grazie ai combattenti delle forze navali del Corpo dei Guardiani, stiamo in piedi contro i nemici malvagi. L'esercito americano è diventato un contrabbandiere di carburante, e la loro flotta è diventata inutile perché sono vulnerabili e non osano avvicinarsi all'Iran.

Il comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani, sottolineando che abbiamo trasformato le nostre debolezze tattiche in punti di forza, ha aggiunto: Se gli americani vogliono vedere se lo Stretto di Hormuz è aperto o chiuso, entrino sul campo per vedere chi lo controlla.

Il contrammiraglio Azmaei ha detto: Oggi l'America con le sue 7 flotte è diventata un contrabbandiere di carburante, la portaerei americana da 13 miliardi di dollari è diventata inutile e si è allontanata di 700 chilometri dallo Stretto di Hormuz perché non osa avvicinarsi allo stretto.

Il comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani ha aggiunto: Aspettiamo che le portaerei americane si avvicinino all'ingresso dello Stretto di Hormuz per affondarle; contiamo i giorni e i momenti perché ciò accada.

Ha detto: Abbiamo mostrato solo uno o due esempi di punizione di navi invasori, gli americani e i loro partner nella regione hanno creato un silenzio mediatico affinché i popoli del mondo non sappiano che le navi in violazione vengono punite; per questo abbiamo pubblicato 2 esempi di punizione di navi in violazione.

Il contrammiraglio Azmaei ha continuato: Lo Stretto di Hormuz e il Golfo Persico sono sotto il controllo delle forze navali del Corpo dei Guardiani, e il Mar d'Oman è controllato dai nostri fratelli nell'esercito della Repubblica Islamica, cioè l'accerchiamento è al di fuori del Mar d'Oman e nel Mar Arabico.

Ha sottolineato: Le forze navali del Corpo dei Guardiani controllano intelligentemente lo Stretto di Hormuz, cioè rilasciamo un'autorizzazione secondo la gerarchia al numero di navi che devono andare a destinazione e dall'Iran, e passano attraverso la via navigabile iraniana.

Il comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani ha aggiunto: Che la nostra cara gente che è sul campo sappia che i combattenti delle forze navali del Corpo dei Guardiani sono anche sul campo e trattano con i trasgressori, e non fanno cerimonie.

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