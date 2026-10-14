Jalali: L'affermazione di Trump su un piano di distruzione delle città americane è infondata

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Kazem Jalali in una conversazione con l'agenzia di stampa TASS ha aggiunto: La dottrina militare dell'Iran è completamente chiara, responsabile e basata sulla difesa e la deterrenza, e non siamo mai stati iniziatori di alcuna guerra.

Egli allo stesso tempo ha ricordato: Tuttavia, la capacità e la potenza missilistica dell'Iran sono un fatto innegabile, preciso e terrificante per qualsiasi aggressore.

L'ambasciatore dell'Iran a Mosca ha notato: Sembra che Trump nella competizione elettorale americana stia fuggendo in avanti e voglia usare la nostra reale potenza di deterrenza per regolare conti politici interni con i suoi rivali democratici in California!

Ha aggiunto: Consigliamo che invece di proporre tali storie infondate e usare il nome dell'Iran (nel discorso elettorale nello stato del) Nebraska, pensino a risolvere le proprie crisi interne.