Forze armate dello Yemen: abbiamo preso di mira l'aeroporto di Re Khalid a Riyad

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, le forze armate dello Yemen oggi, mercoledì, in un comunicato hanno annunciato: grazie a Dio, abbiamo preso di mira l'aeroporto internazionale di Re Khalid a Riyad con un missile balistico, il che ha portato a un colpo preciso e diretto.

Nel comunicato emesso dalle forze armate dello Yemen a questo proposito si legge: abbiamo eseguito un'operazione utilizzando ۳ missili balistici contro il luogo di raduno delle forze del nemico saudita nelle regioni di «Ras al-Ara» e «al-Madariba». In seguito a questa operazione contro le posizioni di raduno del nemico nelle regioni di Ras al-Ara e al-Madariba, è stato segnalato un gran numero di perdite (uccisi e feriti), e diversi loro veicoli militari sono stati messi fuori servizio.