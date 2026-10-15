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Gli Stati Uniti cercano di allentare le sanzioni contro le petroliere che trasportano il petrolio dell'Iran e della Russia

15 ottobre 2026 - 09:47
Codice notizia: 1878353
Source: ABNA24
Gli Stati Uniti cercano di allentare le sanzioni contro le petroliere che trasportano il petrolio dell'Iran e della Russia

Un media occidentale ha rivelato che gli Stati Uniti cercano di allentare le sanzioni contro la «flotta ombra» di alcuni paesi, tra cui l'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'emittente Al-Mayadeen, Reuters ha annunciato che gli Stati Uniti stanno esaminando la possibilità di allentare le sanzioni contro le navi della cosiddetta «flotta ombra» che trasportano il petrolio di Russia, Iran e Venezuela.

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