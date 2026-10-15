Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'emittente Al-Mayadeen, Reuters ha annunciato che gli Stati Uniti stanno esaminando la possibilità di allentare le sanzioni contro le navi della cosiddetta «flotta ombra» che trasportano il petrolio di Russia, Iran e Venezuela.
Gli Stati Uniti cercano di allentare le sanzioni contro le petroliere che trasportano il petrolio dell'Iran e della Russia
15 ottobre 2026 - 09:47
Codice notizia: 1878353
Source: ABNA24
Un media occidentale ha rivelato che gli Stati Uniti cercano di allentare le sanzioni contro la «flotta ombra» di alcuni paesi, tra cui l'Iran.
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