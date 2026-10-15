Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Xinhua, Cuba ha condannato gli Stati Uniti per aver esercitato pressioni sui paesi affinché si oppongano a una risoluzione sulla revoca delle sanzioni commerciali contro L'Avana, che dovrebbe essere messa ai voti alla fine di ottobre all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Bruno Rodríguez, ministro degli Affari esteri di Cuba, in un messaggio sul social network «X», ha scritto che Marco Rubio, ministro degli Affari esteri degli Stati Uniti, «è preoccupato e ansioso per un'altra sconfitta alle Nazioni Unite» e sta «esercitando pressioni ed estorcendo ai capi di Stato e di governo di vari paesi» per costringerli a cambiare il loro voto.

Rodríguez ha aggiunto: egli con le sue ripetute bugie e le sue nuove misure, cerca di mascherare la punizione collettiva che ha imposto al popolo cubano.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Rubio martedì ha avuto un colloquio telefonico con Nayib Bukele, presidente di El Salvador, e gli ha chiesto, nel senso di «promuovere le priorità comuni alle Nazioni Unite», di affiancarsi agli Stati Uniti e ai loro partner affini.