L'inviato di Putin: il contratto sul gasolio con gli Stati Uniti sarà firmato nei prossimi giorni

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando RIA Novosti, «Kirill Dmitriev», rappresentante speciale del presidente russo per le questioni di cooperazione in materia di investimenti ed economica con i paesi stranieri e direttore del Fondo russo di investimenti diretti, in un discorso ha annunciato la firma di contratti sul carburante diesel con gli Stati Uniti nei prossimi giorni.

Il rappresentante speciale del presidente russo per le questioni di cooperazione in materia di investimenti ed economica con i paesi stranieri ha proseguito a questo proposito: si aspetta che i primi contratti riguardanti il carburante diesel con gli Stati Uniti siano firmati nei prossimi giorni.

Il direttore del Fondo russo di investimenti diretti ha aggiunto nella continuazione: siamo attivamente in contatto con la parte americana e le cose procedono a grande velocità.