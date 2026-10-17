Un rabbino sionista: Rubare ai palestinesi è una virtù!

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Mayadeen, l'emittente televisiva 12 del regime sionista ha riferito che il rabbino sionista Dav Lior aveva affermato che rubare gli ulivi dei palestinesi non solo è permesso ma è una «virtù»!

Egli ha affermato che i sionisti con questa azione mostrano a tutti che la Palestina è di loro proprietà.

In precedenza Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza interna del regime sionista, aveva sottolineato che questo rabbino sionista è il rabbino del suo partito e che la politica di questo partito è determinata sulla base delle dichiarazioni di Lior.

Va notato che i coloni sionisti quotidianamente, attaccando le zone palestinesi in Cisgiordania, oltre a derubare i palestinesi, danno anche alle fiamme i beni e le case dei palestinesi.