Aumento del numero di petroliere danneggiate nella zona dello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'ufficio stampa della Marina militare, oggi a mezzogiorno, le squadre di monitoraggio della Marina militare, che sorvegliano e controllano costantemente la parte orientale dello Stretto di Hormuz, hanno scoperto e identificato una petroliera trasgressore che aveva preso fuoco nel Mare di Oman e nella zona orientale dello Stretto di Hormuz ed era rimasta immobilizzata.

Nei giorni scorsi sono state altresì segnalate diverse petroliere trasgressori in fiamme che, senza tenere conto degli avvertimenti sulla necessità di accendere le apparecchiature elettroniche, intendevano attraversare le zone vietate, grazie ai valorosi uomini dell'esercito e dei Pasdaran.

La Marina militare della Repubblica Islamica dell'Iran, dichiarando di avere il pieno controllo e la superiorità informativa sulla parte orientale dello Stretto di Hormuz, sui mari d'Arabia e di Oman, e di essere consapevole dei pericoli della circolazione nelle zone vietate, ha sottolineato: nonostante la propaganda e il clamore del presidente dell'America criminale, lo Stretto di Hormuz non è aperto, ed è necessario che i paesi non si lascino ingannare da queste menzogne e coordinino la circolazione sicura con le forze armate.