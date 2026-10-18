Mokhber: La guerra contro lo Yemen non è altro che fratricidio e un'asta della vita e dei beni dell'Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema, riferendosi alle vaste aggressioni dell'Arabia Saudita contro il popolo oppresso, resistente e credente dello Yemen, ha considerato questa strada una linea sbagliata e ha sottolineato la necessità di trarre insegnamento dall'esperienza della fiducia negli americani.

Mokhber ha scritto sulla sua pagina personale: "La guerra contro lo Yemen non è altro che fratricidio e un'asta della vita e dei beni dell'Arabia Saudita."

Ha aggiunto: "Le armi devono essere puntate esattamente verso il primo nemico del mondo islamico (il regime sionista), non verso questo popolo credente e resistente. Riad con questo errore gioca nel campo di Trump. La storia testimonia che l'America sacrifica anche i suoi alleati; i sauditi non devono dimenticarlo."