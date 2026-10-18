La guerra in Yemen terminerà solo con colloqui yemeniti-yemeniti

Seyed Reza Sadr al-Hosseini, in un'intervista, riferendosi alla continuazione della guerra in Yemen e agli attacchi della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, ha dichiarato: "Dopo anni di guerra incessante in Yemen, alcuni mesi fa, in seguito al violento bombardamento della pista dell'aeroporto di Sanaa, il governo insediato a Sanaa ha deciso, in reazione al blocco e alle misure militari della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, di effettuare una significativa operazione militare."

L'esperto di affari dell'Asia occidentale ha aggiunto: "Il governo di Sanaa da allora, pur sottolineando di non voler proseguire la guerra, ha annunciato la propria disponibilità a difendere l'indipendenza dello Yemen e a partecipare a colloqui yemeniti-yemeniti. Allo stesso tempo, anche l'esercito yemenita ha intrapreso azioni volte a respingere le forze aggressive e a colpire i centri strategici dell'Arabia Saudita."

Sadr al-Hosseini, riferendosi alle conseguenze di queste azioni militari, ha detto: "Gli attacchi effettuati hanno influenzato l'attività di alcuni aeroporti dell'Arabia Saudita, tra cui l'aeroporto di Riyad, nonché gli impianti e i progetti petroliferi di Aramco in diverse regioni del paese e hanno portato a una riduzione delle esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita."

Sottolineando l'importanza del ruolo della Repubblica Islamica dell'Iran negli sviluppi regionali, ha precisato: "Considerando la posizione dell'Iran nella regione e le relazioni di questo paese con il governo di salvezza nazionale dello Yemen, è necessario che i paesi della regione, tra cui l'Arabia Saudita e il governo di salvezza nazionale dello Yemen, utilizzino le capacità diplomatiche della Repubblica Islamica dell'Iran per preservare la pace e la sicurezza nella regione."

Questo esperto di affari dell'Asia occidentale ha continuato: "La Repubblica Islamica dell'Iran, con un approccio pacifista e umanitario e sottolineando l'indipendenza dei paesi della regione, ha cercato, attraverso contatti diplomatici con l'Arabia Saudita, di creare le condizioni per prestare attenzione all'indipendenza dello Yemen e avviare colloqui yemeniti-yemeniti."

Ha osservato: "Questi sforzi diplomatici continuano, ma nonostante la diminuzione dei conflitti in alcune aree, gli scontri militari in Yemen non sono ancora completamente terminati."

Sadr al-Hosseini ha sottolineato in conclusione: "Come hanno annunciato anche il governo e l'esercito dello Yemen, la fine della guerra ineguale della coalizione guidata dall'Arabia Saudita contro il popolo yemenita dipende dal rispetto dell'indipendenza di questo paese, dalla creazione delle condizioni per colloqui yemeniti-yemeniti e dal perseguimento di soluzioni diplomatiche."