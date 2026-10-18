Al-Houthi: Il nostro sostegno alla Palestina in futuro aumenterà

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Masira, Abdelmalik al-Houthi nella sua lettera a Yahya al-Sinwar, il defunto capo dell'ufficio politico del Movimento di resistenza islamica della Palestina (Hamas), scritta un mese prima del suo martirio e ora resa pubblica, ha descritto l'operazione "Diluvio di Al-Aqsa" come un'azione di successo e ha detto: "L'operazione 'Diluvio di Al-Aqsa' dal punto di vista della pianificazione, dell'organizzazione e dell'esecuzione si trovava al massimo livello di successo, e il sostegno, la cura e l'aiuto di Dio erano evidenti in essa."

Riferendosi al ruolo di Hamas e delle brigate Al-Qassam, aveva aggiunto: "Il movimento Hamas e il suo braccio combattente, le brigate Al-Qassam, hanno innalzato la bandiera della umma islamica per il jihad sulla via di Dio e il confronto con il nemico accanito dei musulmani."

Il leader di Ansar Allah, sottolineando la responsabilità comune dei musulmani verso la Palestina, aveva dichiarato: "La questione dei luoghi santi islamici, la liberazione della Palestina, il salvataggio del popolo palestinese e la respinta del pericolo dei sionisti è una questione che riguarda tutti i musulmani. Noi nello Yemen metteremo tutte le nostre forze, agiremo con tutto ciò che abbiamo e ci impegneremo per una maggiore partecipazione a questa sacra battaglia."

Aveva inoltre precisato riguardo alle capacità militari dello Yemen: "La forza missilistica si è impegnata a sviluppare missili adeguati alle esigenze del combattimento, e questo processo continua. Lo Yemen cerca di garantire la potenza e la capacità necessarie per l'esecuzione della quinta fase delle operazioni e per colpire le posizioni del nemico nel profondo dei territori occupati, inclusa Jaffa. Le operazioni navali nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, a Bab al-Mandab e nel Mar Arabico hanno ottenuto grandi successi, e con l'aiuto di Dio, gli sforzi per sviluppare le operazioni navali nell'Oceano Indiano e nel Mar Mediterraneo continuano."

Al-Houthi, riferendosi agli attacchi americani contro lo Yemen, aveva anche detto: "Washington ha effettuato oltre 700 attacchi aerei aggressivi contro il nostro paese per metterci sotto pressione affinché fermassimo le operazioni navali, ma ha fallito in questo obiettivo. La nostra insistenza è la perseveranza sulla posizione religiosa, umanitaria e fraterna al vostro fianco, che, con la volontà di Dio, sarà rafforzata più che mai, e ci impegneremo per aumentare il coordinamento con i fronti di sostegno. La nostra posizione al vostro fianco non è soggetta ad alcuna pressione politica, militare o economica da parte dei nemici e non sarà influenzata da queste pressioni."