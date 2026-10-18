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Al-Houthi: Il nostro sostegno alla Palestina in futuro aumenterà

18 ottobre 2026 - 11:22
Codice notizia: 1879572
Source: ABNA24
Al-Houthi: Il nostro sostegno alla Palestina in futuro aumenterà

Il leader di Ansar Allah dello Yemen in una lettera al leader martire di Hamas (un mese prima del suo martirio) aveva sottolineato la continuità del sostegno dello Yemen alla Palestina e lo sviluppo delle capacità missilistiche e navali di questo paese.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Masira, Abdelmalik al-Houthi nella sua lettera a Yahya al-Sinwar, il defunto capo dell'ufficio politico del Movimento di resistenza islamica della Palestina (Hamas), scritta un mese prima del suo martirio e ora resa pubblica, ha descritto l'operazione "Diluvio di Al-Aqsa" come un'azione di successo e ha detto: "L'operazione 'Diluvio di Al-Aqsa' dal punto di vista della pianificazione, dell'organizzazione e dell'esecuzione si trovava al massimo livello di successo, e il sostegno, la cura e l'aiuto di Dio erano evidenti in essa."

Riferendosi al ruolo di Hamas e delle brigate Al-Qassam, aveva aggiunto: "Il movimento Hamas e il suo braccio combattente, le brigate Al-Qassam, hanno innalzato la bandiera della umma islamica per il jihad sulla via di Dio e il confronto con il nemico accanito dei musulmani."

Il leader di Ansar Allah, sottolineando la responsabilità comune dei musulmani verso la Palestina, aveva dichiarato: "La questione dei luoghi santi islamici, la liberazione della Palestina, il salvataggio del popolo palestinese e la respinta del pericolo dei sionisti è una questione che riguarda tutti i musulmani. Noi nello Yemen metteremo tutte le nostre forze, agiremo con tutto ciò che abbiamo e ci impegneremo per una maggiore partecipazione a questa sacra battaglia."

Aveva inoltre precisato riguardo alle capacità militari dello Yemen: "La forza missilistica si è impegnata a sviluppare missili adeguati alle esigenze del combattimento, e questo processo continua. Lo Yemen cerca di garantire la potenza e la capacità necessarie per l'esecuzione della quinta fase delle operazioni e per colpire le posizioni del nemico nel profondo dei territori occupati, inclusa Jaffa. Le operazioni navali nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, a Bab al-Mandab e nel Mar Arabico hanno ottenuto grandi successi, e con l'aiuto di Dio, gli sforzi per sviluppare le operazioni navali nell'Oceano Indiano e nel Mar Mediterraneo continuano."

Al-Houthi, riferendosi agli attacchi americani contro lo Yemen, aveva anche detto: "Washington ha effettuato oltre 700 attacchi aerei aggressivi contro il nostro paese per metterci sotto pressione affinché fermassimo le operazioni navali, ma ha fallito in questo obiettivo. La nostra insistenza è la perseveranza sulla posizione religiosa, umanitaria e fraterna al vostro fianco, che, con la volontà di Dio, sarà rafforzata più che mai, e ci impegneremo per aumentare il coordinamento con i fronti di sostegno. La nostra posizione al vostro fianco non è soggetta ad alcuna pressione politica, militare o economica da parte dei nemici e non sarà influenzata da queste pressioni."

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