Taeb: Gli americani hanno accettato la sconfitta nella guerra militare

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Hojjat al-Islam Taeb, in un incontro esplicativo di attivisti e oratori dei raduni notturni popolari, riferendosi alla valutazione degli Stati Uniti e del regime sionista riguardo alla capacità di resistenza dell'Iran, ha dichiarato: il nemico riteneva che la resistenza della nazione iraniana fosse diminuita e che potesse costringere il paese alla resa con una guerra di tre giorni o al massimo di sei settimane; tuttavia queste valutazioni si sono rivelate errate.

Ha aggiunto: la controparte aveva previsto che dopo sei settimane le riserve di munizioni e missili dell'Iran sarebbero diminuite, le pressioni economiche si sarebbero intensificate e si sarebbe formata un'insicurezza interna, affinché l'Iran nella fase successiva entrasse nei negoziati da una posizione di debolezza e si sottomettesse alle richieste del nemico; tuttavia, la nazione iraniana e le forze armate hanno resistito alle pressioni e gli americani si sono resi conto del loro errore di calcolo.

Il capo dell'Organizzazione Basij degli oppressi, dichiarando che la strategia degli Stati Uniti e del regime sionista è passata dalla guerra diretta a strumenti indiretti, ha detto: i nemici, dopo il fallimento nel raggiungimento dei propri obiettivi, si sono rivolti all'uso di forze proxy, patti regionali e internazionali, pressioni economiche e alla creazione di insicurezza per sottoporre ancora una volta la Repubblica islamica dell'Iran a pressione.

Ha continuato: la competizione odierna è una competizione di resilienza tra Iran, Stati Uniti, regime sionista e altri paesi. I nemici con sanzioni e pressioni economiche cercavano di indebolire la potenza del paese, ma lo Stretto di Hormuz in queste equazioni è diventato un fattore efficace nel regolare l'equilibrio delle forze e nell'influenzare la resilienza economica.

Riferendosi alla possibilità di un nuovo conflitto, ha dichiarato: uno dei fattori che hanno complicato i calcoli degli Stati Uniti è l'imprevedibilità del metodo di risposta dell'Iran; poiché la controparte non sa in quale punto, con quale strumento e in quale momento avverrà la possibile risposta dell'Iran.