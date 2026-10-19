Sabotaggio dell'Arabia Saudita sulla via degli sforzi dello Yemen per ridurre le tensioni

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Mayadeen, Mohammad Abdul Salam, portavoce del movimento Ansarullah e capo della delegazione negoziale yemenita, ha sottolineato che la parte saudita si sottrae ai propri impegni negli accordi precedenti. L'attacco di Riyad all'aeroporto di Sanaa nel luglio 2026 ha posto fine al cessate il fuoco stabilito, e l'Arabia Saudita non ha prestato attenzione a nessuno degli avvertimenti precedenti.

Ha aggiunto: Sanaa, prima dell'escalation dell'aggressione saudita, era in contatto diretto e indiretto con Riyad per riportare questo paese ai suoi impegni precedenti al 2023, e varie proposte sono state presentate alla parte saudita, ma l'Arabia Saudita non ha fatto nemmeno un passo.

Abdul Salam ha precisato: L'Arabia Saudita vive nell'illusione che gli sviluppi della regione e la partecipazione dello Yemen alla battaglia «Tempesta di Al-Aqsa» abbiano fatto sì che non ci sia più bisogno di eseguire i suoi impegni. I nostri fratelli in Oman hanno presentato una serie di proposte relative al cessate il fuoco e Sanaa le ha sostenute. Queste proposte includevano un cessate il fuoco di 5 giorni per condurre negoziati in un'atmosfera calma, ma la risposta dell'Arabia Saudita non era in linea con le esigenze umanitarie dello Yemen.