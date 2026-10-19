Yahya Sari: L'Arabia Saudita ha attaccato lo Yemen 110 volte nelle ultime 24 ore

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Masira, Yahya Sari, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha annunciato: nelle ultime 24 ore, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha effettuato 110 attacchi aerei e missilistici contro la capitale, Sanaa, e diverse altre province.

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato: gli attacchi della coalizione guidata dall'Arabia Saudita hanno preso di mira le infrastrutture civili nella capitale (Sanaa) e anche nelle province di Hodeidah, Taiz, Amran, Hajjah, Saada, Al-Jawf, Al-Dhale e Marib. Questi attacchi sono stati effettuati da caccia «F-15» e «Typhoon» decollati dalle basi aeree di «Khamis Mushait» e «Taif»; attacchi missilistici sono stati effettuati anche dalla regione di «Najran».

In precedenza aveva sottolineato a questo proposito: gli attacchi della coalizione guidata dall'Arabia Saudita hanno causato più di 30 perdite (inclusi morti e feriti), la maggior parte dei quali sono donne e bambini. Il totale degli attacchi aerei e missilistici effettuati dalla coalizione guidata da Riyad dall'inizio della recente escalation delle tensioni contro il nostro paese ha raggiunto 2652.