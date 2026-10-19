Dichiarazione ostile del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico contro l'Iran e lo Yemen

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il Consiglio dei ministri del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico, nella dichiarazione finale della sua centottesima riunione a Manama, ha condannato gli attacchi di rappresaglia dell'esercito yemenita contro le posizioni dell'Arabia Saudita.

In questa dichiarazione, il Consiglio di cooperazione del Golfo Persico ha affermato che gli attacchi in questione hanno preso di mira aeroporti civili e installazioni vitali dell'Arabia Saudita e hanno causato vittime civili.

Questo Consiglio inoltre, annunciando il suo sostegno a Riyad, ha insistito su quello che ha definito il diritto all'autodifesa.

Il Consiglio di cooperazione del Golfo Persico ha poi chiesto l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza sullo Yemen, l'intensificazione delle restrizioni sugli armamenti contro Ansarullah e la cessazione dei sostegni che, secondo l'affermazione di questo Consiglio, consentono a questo gruppo di ottenere missili e droni.

Inoltre, in questa dichiarazione, è stata avanzata la richiesta di inserire Ansarullah nella lista dei gruppi terroristici.

In un'altra parte di questa dichiarazione, sono state avanzate accuse contro la Repubblica islamica dell'Iran e sono stati condannati gli attacchi missilistici e con droni attribuiti all'Iran contro i paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico e la Giordania.

Questo Consiglio, senza menzionare gli attacchi effettuati dalle basi americane nella regione contro l'Iran, ha ritenuto Teheran responsabile di questi attacchi e ha chiesto il loro immediato arresto e il risarcimento dei danni presunti.

I ministri degli Affari esteri dei paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico hanno inoltre chiesto il ritorno alla via del dialogo e della diplomazia per superare la crisi attuale tra Stati Uniti e Iran.