Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita la rete CNN, Chris Wright, ministro dell'Energia degli Stati Uniti, che alla vigilia delle elezioni di metà mandato al Congresso del suo paese considera certa la sconfitta dei suoi colleghi repubblicani, ha cercato di giustificare una parte delle sconfitte del governo del suo paese in questo modo: Trump non ha annullato le sanzioni «Lindsey Graham»; ha semplicemente sospeso per ora la loro esecuzione.

Il ministro dell'Energia degli Stati Uniti a questo proposito ha detto: Non avete problemi con prezzi della benzina superiori a 5 dollari al gallone? Sono contento che i prezzi stiano scendendo. Se la Russia potrà fornire ed esportare più gasolio sul mercato, ciò sarà a beneficio dei consumatori americani. Ciò sarà a beneficio del mondo!

Chris Wright, in risposta alla domanda «perché questo accordo (la sospensione di parte delle sanzioni antirusse) è stato concluso prima che la Russia accettasse di ridurre l'intensità della guerra contro l'Ucraina o, in realtà, di porvi fine?», ha affermato: ciò che Trump intende fare è trovare un approccio diverso che porti alla pace. Egli cerca sempre l'innovazione. In effetti, questa è considerata una misura completamente innovativa!