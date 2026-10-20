Jalali: La nuova minaccia di Trump non spezzerà la volontà dell'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Kazem Jalali lunedì sera, durante l'evento specializzato "Religione e potere in Iran" presso l'Istituto di informazione scientifica in scienze sociali dell'Accademia delle scienze russa a Mosca, ha dichiarato: se rappresentiamo il mondo senza scopo, la definizione del concetto di potere significa che i governanti godono dei piaceri del mondo, ma nella nostra definizione di un mondo che ha un principio e una fine, non esiste un concetto chiamato potere, bensì un concetto chiamato responsabilità.

Esprimendo rammarico per il fatto che molti governanti nel mondo ignorano la natura e i valori morali nel loro governo, ha aggiunto: l'eliminazione della morale dal potere porta a crimini come la scuola di Minab, dove gli aggressori contro l'Iran hanno bombardato studenti di età compresa tra sette e dodici anni.

Jalali ha continuato: l'eliminazione della morale dal potere porta alcuni paesi a concludere che il terrorismo è legittimo, o che alcuni paesi dichiarano di voler distruggere la civiltà di un altro paese.

Questo diplomatico iraniano ha detto: l'eliminazione della morale dal potere e dalla politica porta a bombardare gli innocenti e gli oppressi di Gaza e a uccidere più di 80.000 persone in questo modo.

Ha sottolineato: queste condizioni nel mondo di oggi dimostrano che il mondo ha bisogno di un ritorno alla natura e alla morale; è la religione che ci invita alla morale, ed è il potere che deve essere frenato dalla morale.

Jalali ha detto: i crimini di oggi nel mondo sono il risultato di un potere senza contenuti morali, e pertanto dobbiamo tornare alla morale, alle religioni abramitiche e alle tradizioni divine.

Ha poi esaminato il percorso di "Religione e potere in Iran" in quattro punti di svolta storici: prima dell'Islam, "Safavidi: il punto di svolta del fondatore della nazionalizzazione dello sciismo", dopo i Safavidi e, infine, la vittoria della rivoluzione islamica e "il ritorno della religione al centro del potere e il punto di svolta civilizzatore", e ha sottolineato: una panoramica della storia mostra che la religione è sempre stata una categoria importante per il popolo iraniano.