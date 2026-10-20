Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, l'Ente di gestione delle vie navigabili del Golfo Persico, pubblicando un messaggio, ha illustrato la situazione della lista di non conformità delle navi e ha precisato: finora 122 navi sono state aggiunte alla lista di non conformità della gestione delle vie navigabili del Golfo Persico.

Secondo l'Ente di gestione delle vie navigabili del Golfo Persico, più di 40 navi in violazione sono state affrontate. Inoltre, 19 navi stanno negoziando per prevenire l'inserimento nella lista o per esserne rimosse.

L'Ente di gestione delle vie navigabili del Golfo Persico ha aggiunto: 2 navi hanno accettato di essere rimosse dalla lista adempiendo ai propri obblighi. Circa 30 navi, dopo aver ricevuto un avvertimento, in caso di mancata risposta saranno aggiunte alla lista.

In questo messaggio è precisato: la gestione delle vie navigabili del Golfo Persico, in caso di gestione volontaria delle violazioni da parte delle navi, concederà agevolazioni per la rimozione dalla lista.