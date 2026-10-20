Rivelazione degli aiuti israeliani all'Arabia Saudita nella guerra contro lo Yemen

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Israel Hayom ha riferito che otto giorni prima delle elezioni nel regime sionista, il ministro della Guerra americano incontrerà segretamente Benjamin Netanyahu, primo ministro di questo regime, nei territori occupati.
In questo rapporto si legge: dietro le quinte si rafforzano le relazioni di sicurezza tra Tel Aviv, l'Arabia Saudita e i paesi arabi della regione del Golfo. Israele fornisce sostegno informativo all'Arabia Saudita nella guerra con gli yemeniti.
Israel Hayom ha aggiunto: gli aiuti di Tel Aviv all'Arabia Saudita sono molto maggiori degli aiuti forniti da qualsiasi parte straniera, ad eccezione degli Stati Uniti.
In precedenza, il giornale in lingua ebraica Haaretz aveva riferito che il regime sionista cerca, attraverso gli Stati Uniti, di convincere l'Arabia Saudita a partecipare alla guerra contro lo Yemen.
In questo rapporto si affermava che Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, non presta attenzione all'aiuto del regime sionista contro lo Yemen, poiché ciò potrebbe danneggiarlo nell'opinione pubblica saudita.
Il tuo commento