Critica dell'ONU alle aggressioni del regime sionista nel sud del Libano

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha ammesso che l'esercito del regime sionista ha ostacolato le attività delle forze di mantenimento della pace di questa organizzazione nel sud del Libano e continua le sue aggressioni in vari ambiti.

Ha aggiunto: le forze dell'UNIFIL da venerdì a domenica hanno osservato attacchi aerei israeliani contro le zone orientali e occidentali nel sud del Libano. Sono stati inoltre segnalati pesanti attacchi di artiglieria e mortaio.

Dujarric ha dichiarato: i militari israeliani hanno chiuso la strada del convoglio di supporto delle forze dell'ONU vicino alla zona di Al-Bayyada e hanno impedito l'invio degli aiuti necessari alle altre forze.

Ha dichiarato: la creazione di ostacoli su varie rotte ha causato l'annullamento delle pattuglie delle forze dell'UNIFIL. Queste forze devono poter svolgere la loro missione nel sud del Libano in completa sicurezza.