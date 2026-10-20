I sionisti non si fidano delle politiche di guerra del gabinetto Netanyahu

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Maariv, i risultati del più recente sondaggio condotto nei territori occupati e pubblicato ieri mostrano che la maggioranza dei sionisti non si fida del gabinetto Netanyahu, tanto che quasi la metà dei partecipanti a questo sondaggio ha dichiarato che se il gabinetto Netanyahu decidesse di scatenare una guerra prima delle elezioni parlamentari, agirebbe in linea con motivi politici.

Secondo questo rapporto, solo il 33 per cento di loro ha dichiarato di fidarsi del gabinetto Netanyahu e il 20 per cento ha sottolineato che la questione dipende dalle circostanze.

I risultati di questo sondaggio hanno anche mostrato che il partito Yesh Atid, guidato da Gadi Eisenkot, rivale di Netanyahu, otterrà 20 seggi. Mentre il partito Likud, guidato da Netanyahu, si trova al secondo posto e otterrà 18 seggi.