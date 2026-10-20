Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, l'emittente "NBC 6" ha riferito che un giudice nel sud della Florida negli Stati Uniti ha emesso un mandato di arresto contro "Raúl Castro", l'ex presidente di Cuba, con il pretesto infondato di coinvolgimento nell'abbattimento di 2 aerei nel 1996.

Questo mandato è stato firmato da "Ariana Fajardo Orshan", giudice capo del tribunale dell'undicesimo distretto giudiziario della Florida.

"James Uthmeier", procuratore generale della Florida, ha affermato questa mattina lunedì in una conferenza stampa presso l'Università Internazionale della Florida che Castro è accusato di "cospirazione per commettere omicidio premeditato di primo grado".

In questo atto d'accusa, Castro e altre 5 persone, tra cui Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Cimanca Cárdenas e Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, hanno affrontato numerose accuse infondate: 4 capi d'accusa di omicidio, 2 capi d'accusa di distruzione di aereo e cospirazione per uccidere cittadini statunitensi!

Va notato che gli Stati Uniti da anni, interferendo negli affari interni di Cuba e imponendo sanzioni contro L'Avana, cercano di costringere il popolo di questo paese a seguire le sue politiche colonialiste.