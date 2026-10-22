Araghchi: Preferire la guerra alla diplomazia porterà a un'altra sconfitta per gli Stati Uniti

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri del nostro Paese, ha scritto in un post su uno dei social network: L'Iran è pronto a dare nuovamente una possibilità alla diplomazia, a condizione che vediamo prove concrete della sincera volontà degli Stati Uniti di costruire fiducia e raggiungere una soluzione giusta.

Ha aggiunto: se gli Stati Uniti preferiranno la guerra alla diplomazia, questa decisione porterà sicuramente a un'altra sconfitta strategica per gli Stati Uniti, e in dimensioni molto più ampie rispetto al passato.