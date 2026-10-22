Yahya Saree: L'Arabia Saudita ha lanciato 62 attacchi contro lo Yemen nelle ultime 24 ore

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Masira, Yahya Saree, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha annunciato: nelle ultime 24 ore, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha effettuato 62 attacchi aerei e missilistici contro la capitale Sanaa e diverse altre province.

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato: caccia F-15 sauditi hanno effettuato attacchi aerei contro obiettivi civili a Sanaa, Marib, Saada, Lahij e Taiz. Nel corso di questi attacchi, numerosi cittadini innocenti, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi e feriti.

In precedenza aveva sottolineato a questo proposito: il totale degli attacchi aerei e missilistici effettuati dalla coalizione guidata da Riad dall'inizio della recente escalation delle tensioni contro il nostro Paese ha raggiunto 2855.