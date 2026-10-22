Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'emittente Al Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha affermato che Washington sta attualmente negoziando con la Russia sull'Ucraina e che le due parti non sono mai state così vicine a raggiungere un accordo.

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Washington ora garantisce che l'Iran non possieda armi nucleari e ha aggiunto che queste misure avrebbero dovuto essere adottate anni fa.

Trump ha inoltre affermato che gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi nelle circostanze attuali, ma Washington vuole assicurarsi la continuità dei risultati ottenuti per lungo tempo.

Proseguendo le sue affermazioni per giustificare la sua politica errata nei confronti dell'Iran e, di conseguenza, l'aumento del prezzo del carburante negli Stati Uniti, ha affermato che il costo che Washington sostiene a causa delle conseguenze della guerra con l'Iran è insignificante.

Trump ha inoltre affermato: gli Stati Uniti, nel corso di due operazioni chiamate "Martello di mezzanotte" e "Ira epica", hanno distrutto la capacità dell'Iran di arricchire l'uranio.

Ha aggiunto: la guerra tra Russia e Ucraina e la guerra con l'Iran finiranno in ogni caso.