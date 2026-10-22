Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'emittente Al-Mayadeen, Russia e Cina, in una dichiarazione congiunta, hanno condannato l'ingerenza straniera distruttiva in Eurasia.

In questa dichiarazione si sottolinea che l'ingerenza straniera distruttiva nelle circostanze attuali è il principale fattore di indebolimento della stabilità in tutta la regione dell'Eurasia.

Li Qiang, il Primo Ministro cinese, ha également dichiarato ieri mercoledì durante un incontro con Vladimir Putin, presidente della Russia: la Cina è pronta ad ampliare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Russia nell'interesse dei popoli dei due paesi.

Il Primo Ministro cinese ha proseguito a questo proposito: la parte cinese è pronta a cooperare al massimo livello con la parte russa per rafforzare continuamente la fiducia reciproca e ampliare la cooperazione multilaterale e bilaterale reciprocamente vantaggiosa a beneficio dei nostri popoli.