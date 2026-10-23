Kosari: Dobbiamo perseguire il blocco dell'Iran attraverso vie legali

Esmail Kosari in un'intervista, indicando la necessità di perseguire legalmente le azioni degli Stati Uniti contro la Repubblica islamica dell'Iran, ha dichiarato: Purtroppo, i meccanismi giuridici internazionali non dispongono della forza e della garanzia di esecuzione sufficienti per trattare le violazioni e sanzionare i trasgressori delle leggi, e proprio questo ha portato alcune potenze ad agire per i propri interessi senza prestare sufficiente attenzione ai diritti degli altri paesi e popoli.

Ha aggiunto: In tali condizioni, è necessario resistere con forza e determinazione a questo approccio e espellere l'America dalla regione con autorità, affinché le leggi internazionali siano attuate nel vero senso della parola.

Kosari, criticando l'operato degli organi giudiziari internazionali nel trattamento delle violazioni degli Stati Uniti, ha precisato: Se gli organi giudiziari internazionali avessero avuto poteri e forza sufficienti per affrontare i trasgressori, avrebbero dovuto trattare tali questioni molto prima. Tuttavia, queste condizioni non devono portare all'interruzione delle indagini, e la magistratura della Repubblica islamica dell'Iran deve documentare con precisione le azioni e le violazioni degli Stati Uniti contro l'Iran, incluso il blocco marittimo del nostro paese, e perseguirle attraverso vie legali.