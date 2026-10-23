Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, una fonte informata vicina alla Marina dei Guardiani della Rivoluzione ha annunciato che in seguito alla distruzione dei sistemi di ausilio alla navigazione che servivano le navi in violazione, nonché all'impatto su tre petroliere ieri e alla distruzione di un'altra petroliera in violazione la scorsa notte, la circolazione delle navi in violazione è stata completamente fermata.

Questa fonte informata ha dichiarato che se il contrabbando di petrolio riprendesse, le misure contro le navi in violazione e i sistemi tecnici di ausilio sarebbero molto più devastanti.

Questa fonte informata ha avvertito che un nuovo intervento aereo dell'esercito americano a sostegno del contrabbando di petrolio riceverà una risposta più diretta e ferma, e le conseguenze ricadranno sull'esercito americano aggressore.