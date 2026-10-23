Il silenzio dell'Agenzia riguardo all'attacco alle strutture nucleari iraniane è senza precedenti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la rappresentanza dell'Iran presso le Nazioni Unite a Vienna, in occasione del settantesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, criticando duramente i doppi standard e il silenzio degli organi direttivi dell'Agenzia riguardo all'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro le strutture nucleari iraniane, ha sottolineato che l'Agenzia non è semplicemente un'organizzazione «osservatrice» e che la verifica non deve eclissare i legittimi diritti degli Stati membri all'uso pacifico dell'energia nucleare.

Il testo completo della dichiarazione della Rappresentanza permanente della Repubblica islamica dell'Iran a Vienna è il seguente:

«Settant'anni dopo l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) il 23 ottobre 1956, è necessaria una valutazione fondamentale del livello e del grado di adesione ai principi e agli obiettivi del documento istitutivo dell'Agenzia. Pertanto, questo anniversario deve essere più di una semplice occasione di celebrazione; questo giorno deve servire come momento di riflessione critica, responsabilità istituzionale e rinnovato impegno per l'attuazione completa, imparziale e non discriminatoria dello Statuto.»