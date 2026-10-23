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Amir Akraminia: Nella storia non ci sono criminali peggiori dei leader americani

23 ottobre 2026 - 21:01
Codice notizia: 1881682
Source: ABNA24
Amir Akraminia: Nella storia non ci sono criminali peggiori dei leader americani

Il portavoce dell'esercito, sottolineando che gli Stati Uniti durante i negoziati con estrema brutalità hanno ucciso un gruppo del nostro popolo innocente, ha scritto: Dall'antichità fino ad ora non abbiamo visto tali criminali.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il generale di brigata Mohammad Akraminia, portavoce dell'esercito, ha scritto nel suo account sui social network: «Rubio riguardo all'Iran dice che abbiamo a che fare con un paese che dichiara apertamente: "Prendiamo di mira le navi commerciali..." Non avete visto un tale comportamento dalla Seconda guerra mondiale. Abbiamo anche a che fare con un paese che durante i negoziati con estrema brutalità in un istante ha ucciso 168 bambini e alcuni atleti con bombe proibite, e 104 marinai in un paese straniero, e un matrimonio nello stesso paese con cui avevano a che fare. Avete visto tali criminali dall'antichità fino ad ora?»

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