Amir Akraminia: Nella storia non ci sono criminali peggiori dei leader americani

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il generale di brigata Mohammad Akraminia, portavoce dell'esercito, ha scritto nel suo account sui social network: «Rubio riguardo all'Iran dice che abbiamo a che fare con un paese che dichiara apertamente: "Prendiamo di mira le navi commerciali..." Non avete visto un tale comportamento dalla Seconda guerra mondiale. Abbiamo anche a che fare con un paese che durante i negoziati con estrema brutalità in un istante ha ucciso 168 bambini e alcuni atleti con bombe proibite, e 104 marinai in un paese straniero, e un matrimonio nello stesso paese con cui avevano a che fare. Avete visto tali criminali dall'antichità fino ad ora?»