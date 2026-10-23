Il generale di divisione Rezaei: Non negozieremo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte; i centri dati sono a tiro

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il generale di divisione Mohsen Rezaei, rappresentante della Guida suprema e segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, in un'intervista, riferendosi agli sviluppi recenti nella regione e alle posizioni della Repubblica islamica dell'Iran, ha sottolineato: Tutti devono sapere che un'azione contro l'Iran ha un costo.

Ha aggiunto: Se la diplomazia può creare questa comprensione, preferiamo la diplomazia; ma se la guerra continua, l'Iran ha gli strumenti necessari per continuare la risposta.

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, dichiarando che nelle fasi precedenti non sono state utilizzate tutte le capacità del paese, ha precisato: In proporzione all'intensità della guerra, abbiamo introdotto più capacità nelle operazioni e siamo pronti anche per la fase successiva.

Rezaei, avvertendo delle conseguenze della continuazione della situazione attuale, ha dichiarato: La continuazione di questa situazione avrà conseguenze strategiche; tra cui che i mercati energetici non si calmeranno nei prossimi tre anni.

Riferendosi al cambiamento delle dinamiche delle relazioni regionali a favore dell'Iran, ha dichiarato: La continuazione di questa guerra ha cambiato le dinamiche delle relazioni a favore dell'Iran, poiché i paesi del Golfo stanno rapidamente ridefinendo le loro relazioni con l'Iran.

Il rappresentante della Guida suprema ha inoltre aggiunto: Sono giunti alla convinzione che l'esercito degli Stati Uniti non sia in grado nemmeno di difendere le proprie basi; e questo mentre gli stessi paesi si aspettavano che l'America difendesse i loro paesi.

Rezaei ha avvertito riguardo ai beni americani nella regione: L'America ha beni preziosi nella regione. In caso di guerra, cavi, centri dati e strutture di intelligenza artificiale possono anch'essi finire nel mirino. Se il conflitto ricomincia, avremo un piano più ampio.

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha precisato riguardo allo Stretto di Hormuz e alla sua gestione: In primo luogo, il contrabbando esiste in tutto il mondo, ma lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo dell'Iran e lo gestiamo noi. In secondo luogo, negli ultimi due o tre mesi, abbiamo preso di mira in media ogni notte cinque navi appartenenti a questi contrabbandieri. Questi sono gli stessi individui a capo dei quali c'è il comandante del CENTCOM e che utilizzano anche le forze militari degli Emirati Arabi Uniti.

Sottolineando l'importanza strategica dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato: La gestione di Hormuz per noi è un capitale nazionale, e la questione non è semplicemente riscuotere pedaggi. La questione principale è la sicurezza. Si possono anche riscuotere somme per i costi di sicurezza, assicurazione e ambiente, ma l'importanza della gestione dello stretto va ben oltre le entrate che ne derivano.

Rezaei ha dichiarato riguardo alla posizione dell'Iran verso la diplomazia e i negoziati: Non torniamo alla diplomazia passata, ma non abbandoniamo nemmeno la diplomazia. Attraverso i mediatori abbiamo presentato sette nuove condizioni; finché queste condizioni non saranno attuate, l'Iran non aprirà lo stretto né tornerà ai negoziati.