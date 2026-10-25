Ambasciata iraniana in India: Ghalibaf non parteciperà alla riunione dei presidenti dei parlamenti dei BRICS

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, l'ambasciata iraniana in India ha scritto sul suo account su uno dei social network: L'ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran a Nuova Delhi informa che, a causa di alcune circostanze impreviste, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente dell'Assemblea consultiva islamica dell'Iran, non potrà partecipare alla riunione dei presidenti dei parlamenti dei paesi membri dei BRICS a Nuova Delhi.

L'ambasciata iraniana in India ha poi sottolineato che la delegazione parlamentare della Repubblica islamica dell'Iran parteciperà a questa riunione, e ha aggiunto: L'Iran, in quanto uno dei membri dei BRICS, ribadisce il proprio impegno per una partecipazione attiva ed efficace ai massimi livelli ai vertici e alle riunioni di questo gruppo. In questo contesto, la delegazione iraniana proseguirà i propri colloqui e consultazioni con le delegazioni dei paesi membri dei BRICS con l'obiettivo di ampliare e approfondire la cooperazione bilaterale e multilaterale, in particolare nel campo delle relazioni e della cooperazione parlamentare.

Questa ambasciata ha inoltre osservato: L'ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran esprime anche la propria sincera gratitudine al governo indiano per l'accoglienza degna e i preparativi effettuati per l'organizzazione di questa riunione. Auspica pieno successo al vertice dei presidenti dei parlamenti dei paesi membri dei BRICS e spera che questo vertice produca risultati costruttivi nel senso di rafforzare la cooperazione e l'interazione tra i paesi membri.

L'India ospiterà la dodicesima Assemblea parlamentare dei paesi membri dei BRICS, e questo evento di due giorni è previsto dal 26 al 27 ottobre (4 e 5 Aban) nella sala centrale Samvidan del complesso parlamentare.