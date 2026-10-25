La critica di Obama alla guerra contro l'Iran: Teheran ora ha il diritto di veto sullo Stretto di Hormuz

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Mayadeen, Barack Obama, ex presidente dell'America, ha annunciato: L'Iran ora ha ottenuto il diritto di veto sullo Stretto di Hormuz.

Sottolineando che sono passati sette mesi dall'annuncio della "vittoria" da parte di Donald Trump, presidente dell'America, ha chiesto: Qual è la situazione ora? I nostri alleati e le nostre basi sono stati attaccati, americani sono stati uccisi e centinaia di altri sono rimasti feriti.

Obama ha anche detto: La guerra ha portato all'erosione delle scorte di missili americane.

L'ex presidente dell'America alla fine ha indicato la politica sbagliata di Trump riguardo all'Iran e ha sottolineato che non c'è disaccordo sulla causa dell'aumento dei prezzi del petrolio, del diesel, della benzina e di quasi tutto il resto, e la causa di questo aumento dei prezzi è la guerra contro l'Iran.

L'ex presidente dell'America ha ammesso riguardo al programma nucleare iraniano: L'Iran non aveva armi nucleari, perché abbiamo attuato l'accordo nucleare senza sparare nemmeno un missile, e solo attraverso negoziati e diplomazia siamo riusciti a raggiungere un accordo.

Obama, criticando Pete Hegseth, il ministro della Guerra dell'America, lo ha definito una persona non seria e ha detto: Secondo voi, quanto tempo passa il nostro ministro della Guerra la mattina a guardarsi allo specchio?

Ha aggiunto: Voglio dire che si preoccupa dei suoi capelli, perché pensa che i guerrieri debbano essere così!

Obama ha continuato: Queste non sono persone serie, e il problema è che alla fine, devi pagare il prezzo della loro mancanza di serietà.