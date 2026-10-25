L'affermazione di un media americano sui piani del comando terrorista americano contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Jazeera, il giornale "The Hill", vicino alla Casa Bianca, citando un funzionario ufficiale di Washington, ha affermato che il Comando centrale dell'esercito terrorista americano (CENTCOM) ha preparato piani per eseguire attacchi contro l'Iran al fine, in caso di autorizzazione da parte della Casa Bianca, di eseguire questi attacchi.

Questa fonte il cui nome non è menzionato ha proseguito la sua affermazione aggiungendo: Il CENTCOM dispone di opzioni pronte per attaccare l'Iran e queste opzioni sono state presentate al ministro della Guerra dell'America.

La fonte menzionata alla fine in una conversazione con The Hill ha affermato: Donald Trump, il presidente dell'America, terrà tutte le sue opzioni riguardanti l'Iran aperte fino a quando sarà costretto a prendere una decisione finale.