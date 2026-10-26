È iniziata la riunione quadrilaterale tra Iran, Pakistan, Turchia e Arabia Saudita

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, la riunione quadrilaterale è iniziata su proposta del Pakistan e con l'assistenza e l'accompagnamento della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il maggior generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale del nostro paese, presiede questa riunione, e Asim Munir, comandante dell'esercito pakistano, Khalid bin Salman, ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, e Ibrahim Kalin, capo del servizio di intelligence turco, sono i rappresentanti di questi tre paesi.

La sicurezza regionale, le conseguenze dell'aggressione militare, la continuazione delle aggressioni e l'aiuto al popolo oppresso di Palestina e Libano sono tra i temi di discussione di questa riunione.