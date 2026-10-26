L'Organizzazione della Cooperazione Islamica chiede azioni pratiche della comunità internazionale su Gaza

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ismail Ould Cheikh Ahmed, segretario generale dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, in un colloquio con l'agenzia di stampa Anadolu a margine della nona conferenza di mediazione di Istanbul, riferendosi al deterioramento della situazione umanitaria a Gaza, ha dichiarato: È tempo che la comunità internazionale vada oltre le sole dichiarazioni e metta azioni pratiche all'ordine del giorno. Penso che il punto buono sia che c'è un consenso globale su questa questione.

Il segretario generale dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica ha poi sottolineato: I funzionari palestinesi e le persone con esperienza di mediazione sul campo hanno condiviso le loro opinioni in questa conferenza. Il mondo, in particolare il Medio Oriente (Asia occidentale), sta attualmente affrontando molteplici crisi.

Ha poi sottolineato: I conflitti possono essere risolti solo al tavolo dei negoziati, e la questione non è solo risolvere il conflitto, ma prevenirlo. La diplomazia deve essere utilizzata come strumento per prevenire i conflitti. Raggiungere un accordo tra le parti da solo non è sufficiente; l'attuazione degli accordi deve essere monitorata e le radici dei conflitti devono essere affrontate.

Ismail Ould Cheikh Ahmed, sottolineando che la situazione umanitaria a Gaza è estremamente precaria, ha menzionato la denutrizione, i problemi di accesso agli aiuti umanitari e i problemi finanziari delle istituzioni di soccorso.