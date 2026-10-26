Avvertimento di un funzionario militare yemenita agli investitori nella società saudita Aramco

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira, un funzionario militare yemenita in un'intervista con l'agenzia di stampa Saba ha dichiarato: Raccomandiamo a tutti gli investitori nella società saudita Aramco di monitorare gli indicatori finanziari e il valore delle azioni di questa società prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Questa fonte militare yemenita, proseguendo il suo avvertimento, ha aggiunto: La società Aramco e l'investimento in essa non sono sicuri, e il valore di mercato di questa società è diminuito di oltre 100 miliardi di dollari, mentre l'Arabia Saudita censura le conseguenze dei ripetuti attacchi contro questa società da parte delle forze armate yemenite.

L'avvertimento di questo funzionario militare yemenita arriva mentre le forze armate di questo paese hanno anche avvertito gli azionisti della società saudita Aramco delle perdite derivanti dalla continuazione della detenzione di azioni di questa società.

Le forze armate yemenite hanno ripetutamente chiesto ai passeggeri e alle compagnie aeree di evitare gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione degli aeroporti de La Mecca e Medina. Queste forze hanno anche avvertito dipendenti, lavoratori e cittadini di non avvicinarsi agli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita.