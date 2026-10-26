Dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri saudita sul viaggio di bin Salman a Teheran

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il Ministero degli Affari Esteri dell'Arabia Saudita ha emesso una dichiarazione sul viaggio della delegazione saudita a Teheran.

Nella dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri dell'Arabia Saudita si legge: Il viaggio di Khalid bin Salman, ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, a Teheran avviene nel quadro degli sforzi dei paesi membri dell'accordo di difesa comune della Mecca per ridurre l'intensità delle tensioni. L'obiettivo del viaggio a Teheran è incoraggiare il dialogo e le soluzioni diplomatiche tra le parti della crisi attuale.

Il ministero ha anche considerato questo viaggio nel quadro del sostegno agli sforzi di mediazione compiuti dal Qatar e dal Pakistan.

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Arabia Saudita ha espresso la speranza che le parti della crisi abbiano un approccio positivo e pragmatico ai risultati di questo viaggio e agli sforzi di mediazione.

Il ministero ha inoltre sottolineato l'importanza dell'apertura di canali di negoziazione per prevenire l'escalation delle tensioni militari nella regione.

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Arabia Saudita ha anche espresso la speranza di raggiungere un accordo che ponga fine alla crisi e realizzi sicurezza e pace nella regione e nel mondo.

Il ministero ha ancora una volta sottolineato il ruolo centrale dei paesi membri dell'accordo della Mecca nello stabilire la sicurezza e la stabilità della regione.