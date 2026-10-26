Il segretario generale dell'ONU chiede moderazione dopo l'escalation delle tensioni

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, in seguito all'aumento delle tensioni nella regione, ha chiesto alle parti di evitare la ripresa della guerra in Medio Oriente.

Guterres durante il suo viaggio al Cairo, sul social network X ha scritto: Voglio dare un messaggio chiaro e netto: abbiamo bisogno del massimo della moderazione e di soluzioni diplomatiche.

Ha avvertito: Se le minacce militari che stiamo attualmente osservando porteranno a un'escalation ampia e reciproca delle tensioni, la situazione nella regione potrebbe sfuggire al controllo.

Il segretario generale dell'ONU ha anche sottolineato che i diritti e le libertà di navigazione in conformità con il diritto internazionale devono essere pienamente ripristinati nello Stretto di Hormuz, nel Bab-el-Mandeb e nelle aree circostanti.

Guterres ha anche elogiato il ruolo dell'Egitto nell'aiutare «a creare le condizioni necessarie per il dialogo tra Stati Uniti e Iran».