La Germania si è limitata a esprimere preoccupazione per i crimini del regime sionista

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Al-Jazeera, il Ministero degli Affari Esteri tedesco oggi lunedì, emettendo una dichiarazione senza condannare la continuazione dei crimini del regime sionista contro il popolo palestinese oppresso, si è limitato a esprimere preoccupazione per le ambizioni espansionistiche di questo regime.

Nella dichiarazione emessa dal Ministero degli Affari Esteri tedesco a questo proposito si legge: Berlino è profondamente preoccupata per l'escalation delle tensioni e le azioni violente in Cisgiordania. Dichiariamo inoltre che le dichiarazioni di Netanyahu sulla possibilità di esercitare il controllo completo sulla Cisgiordania sono preoccupanti.

Ciò mentre il regime sionista domenica ha annunciato la chiusura di tutti i valichi terrestri della Cisgiordania il giorno delle elezioni della Knesset. Questa decisione è stata presa mentre l'esercito di questo regime ha iniziato una vasta operazione in questa zona occupata e circa 2.000 palestinesi a Hebron sono stati sfollati dalle loro case.

L'esercito israeliano ha anche annunciato che da domenica sarà vietato l'ingresso dei lavoratori palestinesi negli insediamenti israeliani in Cisgiordania e nella valle del Giordano e il loro ingresso e uscita in queste zone, comprese le zone industriali, sarà sospeso.