Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna, Masoud Pezeshkian, Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha scritto sui social media, riferendosi al campionato della squadra nazionale di lotta greco-romana: I campioni della squadra nazionale di lotta greco-romana dell'Iran si sono nuovamente fermati sulla vetta del mondo. Bravo, miei cari e onorevoli figli!

Pezeshkian, dichiarando che il vostro campionato è una manifestazione della volontà e dell'impegno di una nazione che crede che il diritto si prenda, ha sottolineato: L'Iran rimarrà orgoglioso e saldo con i suoi giovani.