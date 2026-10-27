Il ministro degli Esteri dell'Oman: la sicurezza del Golfo Persico è impossibile senza la partecipazione dell'Iran

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna citando il sito del Ministero degli Esteri dell'Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, ministro degli Esteri dell'Oman, al Girton College dell'Università di Cambridge in Inghilterra, riferendosi agli sviluppi degli ultimi due anni, ha detto: il dibattito sulla sicurezza del Golfo Persico è sempre più legato al tema dell'insicurezza, alle tensioni di lunga data, alla vulnerabilità delle vie marittime vitali e alla lunga storia di conflitti armati, dalla guerra Iran-Iraq degli anni '80 e la guerra del Kuwait nel 1991 fino alla recente guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran.

Egli, dichiarando che anche l'Oman è influenzato dall'insicurezza regionale, ha sottolineato che, sebbene questo paese abbia relazioni pacifiche con i suoi vicini, la sua sicurezza dipende dalla sicurezza dei paesi vicini.

Secondo lui, proprio questo spinge Mascate a impegnarsi per la risoluzione dei dissidi, la fiducia e l'estensione della pace nella regione.

Il ministro degli Esteri dell'Oman, riferendosi a due fasi importanti dei negoziati regionali negli ultimi due anni, ha detto che la prima fase comprendeva negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti che si sono tenuti con la mediazione dell'Oman a Mascate, Roma e Ginevra.

Secondo lui, questo processo comprendeva cinque round di negoziati in aprile e maggio 2025 e tre round in febbraio dell'anno in corso, e il suo obiettivo era risolvere i dissidi delle due parti sul programma nucleare iraniano e porre fine a 47 anni di ostilità reciproca.

Ha aggiunto: la seconda fase è iniziata dopo la firma del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti il 17 giugno; un accordo che, secondo lui, ha fermato il conflitto armato iniziato il 28 febbraio. Questo mentre i negoziati sul dossier nucleare continuavano.

Secondo al-Busaidi, la seconda fase dei negoziati si è svolta tra Oman e Iran con l'obiettivo di raggiungere un accordo sugli accordi che garantiscono la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Ha detto che l'Oman riteneva che i negoziati tra Iran e Stati Uniti nella prima fase avessero fatto progressi notevoli e che il raggiungimento di un accordo fosse a portata di mano; una valutazione a cui, secondo lui, rimane fedele, e le disposizioni fondamentali di tale accordo esistono ancora, a condizione che le due parti decidano di riprendere i negoziati.

Tuttavia, il ministro degli Esteri dell'Oman ha sottolineato che il ritorno di Iran e Stati Uniti al tavolo dei negoziati dopo la fine della guerra è diventato difficile.

Ha aggiunto che una delle fasi principali per la ripresa dei negoziati sarà il raggiungimento di un accordo sul ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Al-Busaidi ha anche detto: i negoziati di alto livello e le consultazioni tecniche tra Oman e Iran hanno portato all'elaborazione del quadro di un accordo temporaneo, ma questo piano deve affrontare anche ostacoli politici.