Nuove accuse sessuali contro Trump alla vigilia delle elezioni americane

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il caso Jeffrey Epstein prima delle elezioni di metà mandato americane è tornato nuovamente al vertice degli sviluppi politici di questo paese, tanto che i democratici hanno chiesto la nomina di un procuratore speciale indipendente per indagare sul rapporto del presidente americano Donald Trump con questo criminale sessuale.

Secondo questo rapporto, il quotidiano New York Times ha sottolineato che i democratici accusano il Ministero della Giustizia americano di nascondere prove relative a questa questione. Questo mentre la Casa Bianca respinge queste accuse.

L'azione dei democratici ha fatto sì che il caso Epstein attirasse nuovamente l'attenzione una settimana prima delle elezioni di metà mandato del paese.

Questa richiesta è stata redatta sulla base di un rapporto preparato da impiegati democratici della commissione giudiziaria della Camera dei rappresentanti intitolato "Abbiamo cose in comune, Jeffrey". Questo rapporto tratta i fascicoli e le testimonianze di donne le cui parole erano legate al cerchio di Epstein.

La rivista Newsweek ha également precisato che questo rapporto esamina le narrazioni di 11 donne, cinque delle quali, secondo i democratici, hanno formulato accuse dirette di gravi abusi sessuali da parte di Trump in ambienti legati a Epstein o in sua presenza. Questo rapporto include le accuse formulate, tra cui la narrazione di Beatrice Cole che aveva detto di essere stata vittima di aggressione sessuale da parte di Trump dopo un incontro con Trump ed Epstein all'hotel Plaza nel 1993.

In questo rapporto si fa riferimento alla testimonianza di Stacey Williams che ha accusato Trump di molestie sessuali nei suoi confronti alla Trump Tower, mentre Epstein era presente. La narrazione di Maria Farmer, una delle sopravvissute al caso Epstein, è anch'essa presente in questo rapporto. Aveva detto di aver incontrato Trump nell'ufficio di Epstein a New York.

Jeffrey Epstein, finanziere americano, è stato perseguito per crimini sessuali e tratta di persone minorenni ed è morto in custodia nel 2019. Il suo caso, a causa delle sue ampie relazioni con figure politiche ed economiche e delle domande sollevate sull'ampiezza della rete di abusi sessuali, continua ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica americana.