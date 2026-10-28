Kemalvandi: oggi l'industria nucleare iraniana ha raggiunto la piena maturità

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il portavoce e vice responsabile per gli affari internazionali, legali e parlamentari dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, in un'intervista al programma «Il mondo di oggi» del canale di informazione, illustrando l'importanza dello sviluppo dell'energia nucleare nel mondo, ha spiegato gli obiettivi e l'importanza della presenza della delegazione iraniana alla Conferenza internazionale sull'energia nucleare in Corea del Sud e ha dichiarato: l'industria nucleare nel mondo si divide in due settori: energetico e non energetico. La medicina nucleare, l'agricoltura e l'industria rientrano tra i campi di applicazione della tecnologia nucleare nel settore non energetico, e la produzione di elettricità nucleare costituisce una parte importante dell'industria nucleare.

Ha aggiunto: in Corea del Sud si sta svolgendo la sesta conferenza ministeriale nel campo dell'energia nucleare. Forse una delle ragioni della maggiore attenzione a questo tema negli ultimi anni sono le sfide ambientali a livello mondiale; questioni che sono diventate una delle serie preoccupazioni della comunità internazionale e rendono sempre più evidente la necessità di passare all'energia nucleare.

Sottolineando la necessità di sviluppare energie pulite a livello mondiale, ha detto: oggi la questione non si limita all'Iran, ma riguarda il futuro dell'umanità. Dobbiamo produrre elettricità con il minimo livello di inquinamento. Ad esempio, la centrale nucleare di Bushehr finora ha impedito l'emissione di circa 86 milioni di tonnellate di inquinanti e ha permesso di risparmiare il consumo di 132 milioni di barili di petrolio.

Ha aggiunto: nelle condizioni attuali, se riusciamo a ridurre le emissioni di carbonio, abbiamo aiutato anche i paesi vicini; perché le conseguenze ambientali non si limitano ai confini geografici e possono influenzare diversi paesi. Pertanto, l'organizzazione di tali conferenze è di grande importanza, ed è necessario che la Repubblica islamica dell'Iran abbia una presenza attiva ed efficace in esse e presenti le proprie opinioni, idee e soluzioni per ridurre i problemi e le sfide dell'umanità.