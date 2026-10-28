Herzog: dobbiamo impedire lo svolgimento di nuove elezioni

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia France-Presse, Isaac Herzog, presidente del regime israeliano, mercoledì ha dichiarato che tutti gli sforzi devono essere impiegati per impedire lo svolgimento di nuove elezioni; queste parole sono state pronunciate dopo che i risultati preliminari del voto di ieri hanno mostrato che nessuno dei principali blocchi è riuscito a ottenere la maggioranza dei seggi del parlamento.

Herzog, il cui compito è determinare a quale candidato affidare la formazione del gabinetto, ha detto: un punto deve essere chiaro; lo avevo detto anche prima delle elezioni: soprattutto dopo gli eventi di ieri, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire un altro turno di elezioni.

Contemporaneamente, il comitato elettorale del regime israeliano ha annunciato che, con lo spoglio dell'85,6 per cento dei voti nel 93 per cento dei seggi elettorali, la coalizione di Benjamin Netanyahu ha ottenuto 53 seggi, il partito Yesh Atid guidato da Gadi Eisenkot 48 seggi e i partiti arabi nel complesso 19 seggi.