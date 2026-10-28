Gargash: la diplomazia è la via più efficace per preservare la sicurezza e realizzare la pace

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando CNN, Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha sottolineato che l'approccio del suo paese rimane basato sulla priorità alle soluzioni politiche e che le guerre portano solo a ulteriori crisi.

Gargash ha dichiarato: in una situazione in cui l'atmosfera regionale è accompagnata da incertezza e le voci e le speculazioni sulle vie di escalation e confronto sono aumentate, l'approccio degli Emirati Arabi Uniti basato sulla saggezza, la moderazione e la preferenza per il dialogo e le soluzioni politiche rimane costante e chiaro.

Ha aggiunto: le condizioni attuali richiedono il massimo livello di autocontrollo, flessibilità e razionalità lontano dalla logica dell'escalation.

Il consigliere del presidente degli Emirati Arabi Uniti ha poi dichiarato: le esperienze regionali hanno dimostrato che le guerre portano solo a ulteriori crisi e la diplomazia è la via più efficace per preservare la sicurezza e realizzare la pace e la stabilità.