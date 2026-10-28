Il tentativo di Trump di mettersi in mostra questa volta usando le elezioni alla Knesset

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, che sfrutta ogni occasione per mettersi in mostra e promuovere il suo partito, soprattutto in vista delle elezioni di metà mandato al Congresso del suo paese, oggi mercoledì in un'affermazione infondata ha detto al sito Axios: all'inizio ho ricevuto rapporti preoccupanti sulla situazione di Netanyahu (nelle elezioni alla Knesset del regime israeliano), ma ora la sua situazione è molto buona e il mio sostegno ha fatto una differenza significativa!

Il presidente americano in questo contesto ha affermato: non ho ancora pensato di intervenire per aiutare la formazione di un governo di unità nazionale da parte di Netanyahu, ma esaminerò questa questione.

Questo mentre il presidente americano in precedenza, in reazione all'annuncio dei risultati delle elezioni parlamentari del regime israeliano, aveva affermato che l'annuncio del suo sostegno a Netanyahu aveva cambiato il corso degli eventi.

Ha affermato che Netanyahu, invece di una pesante sconfitta, sembra dirigersi verso un potente ritorno!

Questo mentre nessuna delle correnti partecipanti alle elezioni del regime israeliano è ancora riuscita a ottenere i 61 seggi necessari per formare un gabinetto.