Reazione di Cuba alla condanna delle sanzioni contro questo paese all'ONU

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Miguel Díaz-Canel, presidente di Cuba, oggi mercoledì in reazione alla condanna delle sanzioni contro questo paese all'ONU ha dichiarato: il mondo ha nuovamente espresso con una maggioranza schiacciante la propria opposizione al blocco [economico]; e questo nonostante le pressioni più intense e i ricatti degli Stati Uniti.

Il presidente di Cuba ha poi proseguito: la vittoria de L'Avana all'ONU è la vittoria del popolo cubano; un popolo che di fronte all'oppressione economica e alle minacce degli Stati Uniti non si arrende. Questa vittoria è la verità contro coloro che ricorrono alla menzogna e al ricatto per imporre una punizione collettiva a una nazione.

D'altra parte, Bruno Rodríguez, ministro degli Affari esteri di Cuba, ha également dichiarato: la recente vittoria all'Assemblea generale dell'ONU è stata ottenuta contro il blocco [economico] degli Stati Uniti, il che è un'ulteriore conferma che Cuba non costituisce una minaccia; piuttosto è il blocco stesso a costituire una minaccia.